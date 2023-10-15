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    4. Ocak gözündeki yağ ve pası söküp atıyor! 3 malzeme ile ocak gözleri yepyeni oluyor

    Ocak gözündeki yağ ve pası söküp atıyor! 3 malzeme ile ocak gözleri yepyeni oluyor

    15.10.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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    Ocak gözleri, yemek pişirme ocaklarının üzerinde bulunan yanmış gıda artıkları, yağ ve kirlerle zamanla kirlenip sararabilir. Temiz bir ocak gözü, daha hızlı ısınır, eşit ısı dağılımı sağlar ve lezzetli yemeklerin anahtarıdır. Ocak gözleri temizliği için, öncelikle gözlerin soğumasını beklemek önemlidir. Bu gözleri temizlemek, ocak yüzeyinin temiz ve hijyenik olmasını sağlar. İşte ocak gözlerini yepyeni yapan temizlik tüyosu

    Ocak gözleri temizliği, mutfak hijyeni ve ocak performansının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Yemek pişirme işlemi sırasında ocak gözleri üzerine dökülen yağlar, yemek artıkları ve diğer kirler zamanla birikebilir. Bu birikim, ocak yüzeyinin görünümünü ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. İşte 3 malzeme ile ocak gözleri yepyeni yapan karışım

    OCAK GÖZLERİNİ YENİ GİBİ YAPAN KARIŞIM

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    MALZEMELER:

    • 1 su bardağı sıcak su
    • Yarım limon suyu
    • 1 Yemek kaşığı karbonat

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

    Bir kaseye kirlenmiş ocak gözlerini ve başlıklarını yerleştirin. Daha sonra üzerine sırasıyla sıcak su, limon ve karbonatı ekleyin ve birkaç tur karıştırın.

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    Karışımı bir saat bekletin.

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    Bir saat beklettiğiniz ocak gözlerini ve kapaklarını kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla ovalayın. Bu yöntem sayesinde ocak gözlerindeki yağ kalıntıları ve kirler çözülüp gidecek.

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    Temizlik işlemi tamamlandığında, ocak gözleri iyice durulanmalı ve kurulanmalıdır. Bu, ocak gözlerinin daha uzun süre temiz ve hijyenik kalmasını sağlayacaktır.

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    Düzenli ocak gözleri temizliği, mutfakta sağlıklı bir pişirme ortamı yaratmanıza yardımcı olur.

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