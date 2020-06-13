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Oda Başkanı isyan etti: Telefon, çakmak, kalem olsa gam yemeyeceğim de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Aydın’da celeplerin şaşkınlığı Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı’yı isyan ettirdi. Koskoca inek ve boğaların pazar yerlerinde sahipleri tarafından unutulup gidilmesine şaşıran Başkan Kadı, “Telefon, çakmak, kalem veya tesbih olsa gam yemeyeceğim de koskoca boğayı nasıl unutup gidiyorlar anlamış değilim” dedi.

Oda Başkanı isyan etti: Telefon, çakmak, kalem olsa gam yemeyeceğim de...

Aydın’da koronavirüs nedeniyle uzun aradan sonra açılan hayvan pazarlarında celeplerin ilginç unutkanlığı Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı’yı çileden çıkardı. Son günlerde celeplerin oldukça dalgın olmaya başladığını belirten Başkan Kadı önceki gün değerli bir düvenin de sahibi tarafından pazar yerinde unutulup gidildiğini belirterek “Tesbih değil, çakmak değil, koskoca dana ya da inek pazarda unutulur mu? İşi gücü bırakıp unutulan hayvanlara bakmak ve sahibini bulmaya çalışmakla mesai harcıyoruz” dedi.

'NASIL BİR DALGINLIKSA 3 İNEĞİ BİRDEN UNUTUP GİTTİLER'

Hayvan pazarlarında sürekli hayvan unutulmaya başlandığını belirterek celep ve hayvancılara daha dikkatli olmaya çağıran Aydın Celepler ve Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, “Bu ilk değil. Daha önce nasıl bir dalgınlıksa 3 ineği birden unutup gittiler. Can taşıdıklarından dolayı unutulan hayvanları misafir gibi görüp bakımlarını yapıyoruz. Eşya olsa bir kenara bırakıp sahibini bekleyeceğiz. Ama sonuçta unutulan koskoca inek ya da boğa. Sahibi bulununcaya kadar beslemek zorunda kalıyoruz. Şimdi yine güzel bir düveyi unutmuşlar. Emaneten bakıma aldık. Hayvanını kaybeden kim varsa bizimle irtibata geçsin. Misafirperveriz ama unutulan büyükbaş hayvanları misafir etmek, artan yem ve saman fiyatları karşısında maliyetli olmaya başladı” dedi.

Kaynak: İHA

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