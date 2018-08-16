KIRŞEHİR/NEVŞEHİR (AA) - Kırşehir'de oda başkanları, iş yeri kira kontratlarının döviz yerine Türk lirası ile yapılması çağrısında bulundu.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde bir araya gelen oda başkanları, ortak basın açıklaması yaparak dövizde ABD'den kaynaklanan hareketliliğe tepki gösterdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, esnaf ve vatandaşlardan döviz bozdurma kampanyasına destek vermelerini ve kira kontratlarını Türk lirası üzerinden yapmalarını istedi.

Kırşehir esnafı, ticaret erbapları ve sanayicileri olarak ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıyı, mesnetsiz istek ve talepleri şiddetle kınadıklarını ifade eden Ekicioğlu, son iki haftada dövizin beklenmedik şekilde suni olarak artırıldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adeta köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir, Trump'ın haksız istek ve taleplerine boyun eğecek kabile devleti değildir. Geçmişte zor günlerde 81 milyon Türk insanı nasıl birleşmiş, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş ise şimdi de ülkemize karşı uygulanmak istenen ekonomik baskılara, döviz kıskacına karşı da hep birlikte hareket edecektir. Trump merkezli ABD'nin oyunlarını hep birlikte bozacağız. Halkımızı birlik ve beraberliğe, döviz bozdurma kampanyasına davet ediyorum. Ayrıca dolar ve avro üzerinden dükkanını kiraya veren vatandaşlarımıza da kira kontratını yapmış olduğu tarihteki dolar ve avro kuru üzerinden kiralarını almalarını, bundan sonra kira kontratlarını Türk lirası ile yaparak esnaf ve sanatkarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Esnafa sahip çıkmak ülkesine sahip çıkmaktır. Bu zor süreçte kapanacak her işletme ülke ekonomisine vurulacak bir darbedir."