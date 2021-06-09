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Odasına not bırakıp sırra kadem bastı: Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin?

09.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Melisa Nacak’tan haber alamayan ailesi kayıp ilanı verdi. Genç kız, odasının duvarına “Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin?” yazılı notlar bırakarak sırra kadem bastı.

Odasına not bırakıp sırra kadem bastı: Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin?

Antalya’da 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki genç kızın, odasının duvarına “Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin” gibi çeşitli notlar bırakıp ortadan kaybolduğu öğrenildi. Genç kızın ailesi, kızlarının tehdit aldığını iddia edip, kaçırıldığını düşünüyor.

Melisa’nın kaybolmadan 1 gün öncede evden ayrılıp, daha sonra babasını arayarak kendisini almasını istediğini söylediği öğrenildi. Genç kızın babası ise kızını alıp eve getirdi. Melisa, ertesi gün yeniden ortadan kayboldu. Aile, genç kızın tehdit aldığını iddia etti. Genç kızın hayatından endişe duyan aile Melisa'nin evden ayrılmadan önce duvarlarda mesaj niteliğinde bir takım notlar bıraktığını söyledi. Bu yüzden torununun hayatından endişe duyduklarını belirten, gözü yaşlı babaanne Gülsüm Nacak, “Torunum Perşembe günü evden çıkmış, benim haberim yok. O esnada annesi teyzesine gitti. 5 gündür torunum kayıp. Cuma günü babası eve getirdi, durgundu. Götüren kişi Antalya’ya bırakmış. Babası getirdi, kucağıma aldım. Neden bize derdini anlatmadın diye, hiç seslenmedi. Hiç tepki göstermedik, sevdik. Cumartesi sabahı amcası telefon etti. ‘Anne, Melisa yokmuş’ diye. Aradık yok, akşam saat 7 gibi kayıp. Babasına, kaçmadan eve getirdiği zaman ‘baba ben sevmiyorum, okuyacağım’ demiş. Babası da sen ne dersen o demiş. Ben hayatından endişe ediyorum. Yavrum dön evine dayanamıyorum, prensesim, gözbebeğim dön evine” diye konuştu.

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''BU BENİM KIZ KARDEŞİMİN DÜŞÜNECEĞİ ŞEYLER DEĞİL''

Kardeşinin evden çıkmadan odasında duvarlara bazı notlar bıraktığını belirten abi Ahmet Nacak, “Sonradan gördük yazıyı, nasıl ölmek istersin diye, kendi el yazısıyla yazmış. Bizim ailenin en zeki kişisiydi. Bize hiç belli etmedi, biz mi kör olduk, ya da biz görmeyelim diye, üstünü mü kapadı ya da farklı düşünceleri mi vardı bilemedik” diye konuştu.

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''TORUNUM TEHDİT EDİLDİ''

Torununun sevdiği birisi olmadığını ve tehdit edildiğini söyleyen 70 yaşındaki anneanne Sevim Çüncü ise, “Sevdiği biri varda kaçmış değil ki. Tehdit edildi benim torunum. Evimizin neşesi Melisa, lütfen ara. Anneni, babanı, dedeni hangimizi arayabilirsen fırsat yakala ara. İyi misin, kötü müsün haber ver, eve dön” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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