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  4. Odatv muhabiri Hülya Kılınç gözaltına alındı

Odatv muhabiri Hülya Kılınç gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 18:07 | Son Güncelleme

Odatv haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alındı.

Odatv muhabiri Hülya Kılınç gözaltına alındı

Barış Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındı. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Terkoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu destek ziyaretine geldi.

Barış Terkoğlu ardından haberi yapan ve Manisa'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Manisa'da gözaltına alınan Kılınç'ın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

(DHA)

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