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ODTÜ’DE KAFASINA KAMYON KASASI KAPAĞI ÇARPAN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:40 | Son Güncelleme

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 4’ncü öğrencisi İrem Kütük (21),  Üniversite Kampusu içerisindeki bir kamyonetin kasasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Kaza, saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100.

ANKARA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 4’ncü öğrencisi İrem Kütük (21), Üniversite Kampusu içerisindeki bir kamyonetin kasasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100. Yıl Mahallesi’ndeki A4 Kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasası yokuş çıkarken aniden açılarak bu sırada kaldırımda yürüyen öğrenci İrem Kütük’ün kafasına çarptı. Çevrede bulunanların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrem Kütük ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İrem Kütük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MESAJ YAYIMLADI

ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerine kaza sonrasında e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yaparak İrem Kütük’ün talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AMBULANSIN GEÇİKTİĞİ İDDİASI

Görgü tanıklarının iddialarına göre, kazanın saat 12.00 sıralarında Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldiğini ve kazanın ardından önce üniversitenin sağlık merkezinin ambulansının geldiğini, ancak müdahalede yetersiz kaldığı için saat 12.25’te başka bir ambulansın olay yerine gelerek öğrenciyi hastaneye kaldırdığını öne sürüldü.

ÖĞRENCİLERİN YÜRÜME ALANI

Öğrenciler, İrem Kütük’ün yaşamını yitirdiği ODTÜ A4 Giriş Kapısının öğrenciler tarafından en yoğun yaya bölgesi olarak kullanılan alan olduğunu belirtilerek burada ağır vasıta türü araçların bulunmasına tepki gösterdi.

CENAZESİ KONYA’DA DEFNEDİLECEK

Yaşamını yitiren İrem Küçük’ün memleketi Konya'da yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İrem Küçük'ün fotoğrafı

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