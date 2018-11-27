ODTÜ’DE KAFASINA KAMYON KASASI KAPAĞI ÇARPAN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

ANKARA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 4’ncü öğrencisi İrem Kütük (21), Üniversite Kampusu içerisindeki bir kamyonetin kasasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100. Yıl Mahallesi’ndeki A4 Kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasası yokuş çıkarken aniden açılarak bu sırada kaldırımda yürüyen öğrenci İrem Kütük’ün kafasına çarptı. Çevrede bulunanların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrem Kütük ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İrem Kütük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MESAJ YAYIMLADI

ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerine kaza sonrasında e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yaparak İrem Kütük’ün talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.