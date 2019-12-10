Ödüllü mimar, Keban'daki kadınları üretime yönlendirdi

ELAZIĞ (AA) - PİRHASAN DOĞAN - Mimar Özgül Öztürk, Fransa'da Toprağın Kadınları Yarışması'nda kazandığı para ödülü ile memleketi Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi açtı.

Fransa'da Yves Rocher Vakfı ile Fransa Institute'nin 3 yıl önce düzenlediği "Toprağın Kadınları Yarışması"nda "Nimri'de Yeniden Hayat" projesi ile "Sürdürülebilir kalkınma" dalında birinci olma başarısı gösteren mimar Özgül Öztürk, kazandığı 20 bin avro ile Keban'da toprak bir yapıda "Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi"ni hayata geçirdi.

Toprak bina, enerji ihtiyacını güneşten sağlarken, çatısında oluşturulan sistemle yağmur suyunu depoluyor.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki üniversite ile firmalardan binayı kendi illerinde yapma teklifi aldığını ancak memleketi Keban'ı tercih ettiğini söyledi.

- "Duvarları nefes alıyor"

Ödül alan projesini sürdürülebilir kalkınma kapsamında hazırladığını belirten Öztürk, "Duvarları tamamen nefes alan binanın yeşil çatısı yağmur sularını depolandıktan sonra da hidrofor ile rezervuara verecek. Aynı zamanda da güneş enerjisi ile de elektrik ihtiyacını karşılıyor." ifadelerini kullandı.