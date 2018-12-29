Ödüllü vücut geliştirme sporcusu sevgilisini öldürüp, intihar etti

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2’ncisi olan Pınar Çoban (31), sevgilisi Ferhan Sarıçam (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sarçam, Çoban’ı öldürdükten sonra aynı tabancayı kafasına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilis Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip, Pınar Çoban’a art arda ateş etti. Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi. Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı kafasına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evde çalışma yaptı. Sarıçam ve Çoban’ın cesetleri savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Komşuları, yaklaşık 2,5 yıldır aynı evi paylaşan çiftin sık sık tartıştığını söyledi.

YAŞAM ÖYKÜSÜ ŞAŞIRTTI

Hayatını kaybeden Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor, hayatının büyük bölümünü kapladı. Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014’te kainat 8’incisi olan Çoban, 2016’da da 4’üncülük elde etti. Çoban, geçtiğmiz yıl ise Almanya’da kainat 2’ncisi oldu.

