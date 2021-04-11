HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öfkelenen genç Rus kadının aracını hurdaya çevirdi! Yaptıklarını telefonla kaydetmiş

Öfkelenen genç Rus kadının aracını hurdaya çevirdi! Yaptıklarını telefonla kaydetmiş

11.04.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Rus kadına ait 350 bin lira değerindeki lüks otomobili parçalayan gencin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Babasıyla tartıştıktan sonra araca zarar verdiği öğrenilen gencin sopa ve tekmelerle lüks aracı hurdaya döndürdüğü görüldü. Saldırgandan şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, iki aracının da pert olduğunu söyleyerek, 'Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz' dedi.

Olay, dün ayrı saatlerde Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde meydana geldi. 10 yıldır Antalya’da yaşayan yerleşik Rus Tamara Y. (32), komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini duydu. Otoparka inen Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarının kırık olduğunu ve birçok bölgesinde de göçükler olduğunu gördü. Neye uğradığını şaşıran kadın, otoparkın güvenlik kameralarını izleyip aracına zarar veren kişinin arkadaşının oğlu K.C.A. (24) olduğunu görünce ikinci bir şok yaşadı. Aynı gün içerisinde Muratpaşa Güzelbağ Mahallesi'ndeki kendi şirketine ait bir servis aracının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu.

ARACI HURDAYA DÖNDÜRÜP CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Gencin otomobile sopa ve tekmeyle zarar vermesi ise otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sopayla otomobilin camlarını indiren gencin ardından tekmelerle zarar vermeye devam etmesi ve hurdaya dönen aracın son halini cep telefonuyla çektiği yer aldı. Gencin yanında bir kişinin daha olduğu ve zaman zaman onun yanına giderek cep telefonunu ona verdiği de dikkat çekti.

'NORMAL BİR İNSAN YAPAMAZ BUNU'

İki araçta da ciddi zarar oluştuğunu belirten Tamara Y., “Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz. Şirketin bir aracı, bir de şahsi aracım vardı. Bu 350 bin liraydı, diğeri 200 bin civarında. İkisi de pert olmuş durumda. Kendi de telefona çekmiş” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ayasofya eski imamı koronavirüse yakalandıAyasofya eski imamı koronavirüse yakalandı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.