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Öfkeli kadın, tartıştığı adamı çivili sopayla dövdü

24.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın, önce sohbet ettiği ardından tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü. Baygınlık geçiren adam, kadının elinden çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Öfkeli kadın, tartıştığı adamı çivili sopayla dövdü

Dolapdere Irmak Caddesi'nin ortasındaki çimenlik alanda oturup, sohbet eden kimlikleri belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönen tartışmada ikilinin yanında bulunan ağacın çevresinde koruma amaçlı bulunan tahta çitten söktüğü çivili sopayı alan adam, kadına vurdu.

YERE YIĞILDI, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sopayı adamın elinden alan kadın bu kez vurmaya başladı. Peş peşe aldığı sopa darbelerinden kaçamayan adam, son darbeyle yere yığılıp baygınlık geçirdi. Olayı görüp koşan çevredekiler adamı kadının elinden kurtardı. Ardından da adamı su içererek, ayıltmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen motosikletli sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışanlardan biri, "Biz taksiyle geçerken olayı gördük, ikisi beraber oturuyorlardı, birden kavga başladı, birbirlerine vurmaya başladılar. Önce erkek kadına çivili sopayla vurdu, sonra kadın hemen sopayı alıp ona vurmaya başladı. Çivili sopayla bayağı vurdu adama, adam tepki veremedi. Adamın müsait olmayan yerlerine vurdu, sopa çiviliydi. Kavgayı ayırdık, kadını gönderdik, adam baygınlık geçirdi, sonra sürüne sürüne kenara geldi. Yabancı uyruklulardı, ambulansı aradık gelip aldılar adamı hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

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(DHA)

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İstanbul Beyoğlu
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