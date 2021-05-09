Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 20 Şubat tarihinde uygulanan ÖGG sınavının soruları erişime açıldı. Soruların ve yanıtların açıklanmasının ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Şubat'ta uygulanan ÖGG sınav sonuçları sınav sonuçları www.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Sonuçlar belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



