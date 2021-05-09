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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

09.05.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Şubat tarihinde uygulanan Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav sonuç tarihi duyuruldu. ÖGG sınav sorular ve yanıtları ise erişime açıldı. İşte, ÖGG sınav sonuç ekranı...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 20 Şubat tarihinde uygulanan ÖGG sınavının soruları erişime açıldı. Soruların ve yanıtların açıklanmasının ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Şubat'ta uygulanan ÖGG sınav sonuçları sınav sonuçları www.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Sonuçlar belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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sınav
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