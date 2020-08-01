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Oğlak burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Ağustos ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Oğlak Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay ilişkiler ve iş hayatında gerçekçi olmak önem kazanıyor. Sosyal çevrenizde köklü değişiklikler olabilir. Yeni ortamlara dahil olabilir, mevcut arkadaşlarınızla mesafeleşebilirsiniz. Ay boyunca aşk hayatında ve ilişkilerde kendi istekleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda ilerleyecek, ilişkileri yöneten taraf çoğunlukla siz olacaksınız. Başlatan, bitiren veya sınırları çizen siz olabilirsiniz.

7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sevdiklerinizle daha yakın ve duygusal paylaşımlar içinde olacak, kariyer hayatınızda kurduğunuz ilişkiler doğrultusunda yeni imkanlarla karşılaşacaksınız.

Ay boyunca kuracağınız iletişim ve ilişkilerde manipülasyonlar çalışabilir. Bazı ilişkilerde siz daha yanıltıcı ve yönetici olurken farkında olmadan bazı kişiler tarafındansa manipüle edilebilirsiniz. Ay içerisindeki Dolunay ve Yeni Aylar gizli gerçeklerin açığa çıkabileceği potansiyelde çalışırken, etik değerler ve sınırlarınızı koruyarak hareket etmelisiniz.

Oğlak Burcu Ağustos 2020 aşk yorumu

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde ilişkilerin geleceğiyle ilgili konular, ev yenileme, ev içerisindeki sorumluluklar ve ev halkı ile ilişkinizde kritik konuşmalar gündemde olabilir.

Tarz, görüntü değişikliğine gidebileceğiniz gibi, tavırlarınızda da ani ve radikal değişimler olabilir. Kaçmaya çalıştığınız bir gerçekle yüzleşebilir veya uzun süredir verdiğiniz bir mücadelenin sonucunu alabilirsiniz.

19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında kesin gördüğünüz durumlarda ani aksilikler yaşayabilirsiniz. Planlarınız değişmek zorunda kalabilir. Kaza ve yaralanmalara dikkat etmeli, yüz bölgenizle ilgili daha dikkatli ve özenli olmalısınız.

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Krizli durumların içinde korunarak çıkabilir, zorlu durumlardan şans eseri kurtulabilirsiniz.

20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar sağlık ve estetik sebeplerle operasyonlar yaptırabilirsiniz. Aynı zaman diliminde aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir.

22 Ağustostan itibaren ise ilişkilerde ileriye dair resmi adımlar atabilirsiniz. Aileler tanışabilir, düğün ve nişan gibi organizasyonları gerçekleştirebilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

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