Öğle molasında sahilde temizlik yaptılar

Öğle molasının büyük kısmını sahilde geçirdiklerini anlatan Yanmaz, "Hem Turizm Haftası hem de insanlara örnek olalım diye sahillerde temizlik yapıyoruz. Sahillerimizi ne kadar temiz tutarsak turistler o kadar memnun olur diye düşünüyoruz. Ayrıca diğer insanlara da örnek olur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Personelin bu işi severek yaptığını vurgulayan Yanmaz, "Sahillerin temiz olması için gerekli tedbirleri alacağız. Sigara izmaritleri çok fazla var. Diğer çöpler de var. Amacımız, örnek teşkil edip bu konuya hassasiyetimizi vurgulamak. Personelimiz temizliği severek yapıyor. Akçakoca'yı turizmde bir yere getirmek için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Yanmaz, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Özellikle Ceneviz Kalesi ile ilgili çalışmalarımız var. Kısmi de olsa yaza doğru açmayı planlıyoruz. Akçakoca'yı, turistlerin geldiği zaman mutlu olduğu bir ilçe haline getireceğiz." diye konuştu.

