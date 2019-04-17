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Öğle molasında sahilde temizlik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi personeli, öğle molasında sahile inerek temizlik çalışması gerçekleştirdi - Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz: - "Personelimiz temizliği severek yapıyor. Akçakoca'yı turizmde bir yere getirmek için çalışmalarımız var"

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye personeli, öğle molasında sahilde temizlik yaptı.

Akçakoca Belediyesi personeli, 3 mavi bayraklı plajı bulunan ve yaklaşık 37 kilometre sahile sahip ilçenin merkezinde buluşarak sahile yürüdü.

Çuhallı Plajı'na gelen yaklaşık 50 belediye çalışanı, sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik yaparak sahili yaza hazırlayan çalışanlar, daha sonra belediye binasına geçti.

Sahilden toplanan çöpler ise belediyenin traktörüne yüklenerek bölgeden taşındı.

- "İlçeyi güzelleştirmek için çalışmalara hız verdik"

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye personelinin örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Öğle molasının büyük kısmını sahilde geçirdiklerini anlatan Yanmaz, "Hem Turizm Haftası hem de insanlara örnek olalım diye sahillerde temizlik yapıyoruz. Sahillerimizi ne kadar temiz tutarsak turistler o kadar memnun olur diye düşünüyoruz. Ayrıca diğer insanlara da örnek olur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Personelin bu işi severek yaptığını vurgulayan Yanmaz, "Sahillerin temiz olması için gerekli tedbirleri alacağız. Sigara izmaritleri çok fazla var. Diğer çöpler de var. Amacımız, örnek teşkil edip bu konuya hassasiyetimizi vurgulamak. Personelimiz temizliği severek yapıyor. Akçakoca'yı turizmde bir yere getirmek için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Yanmaz, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Özellikle Ceneviz Kalesi ile ilgili çalışmalarımız var. Kısmi de olsa yaza doğru açmayı planlıyoruz. Akçakoca'yı, turistlerin geldiği zaman mutlu olduğu bir ilçe haline getireceğiz." diye konuştu.

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Akçakoca Düzce Sahiller temizlendi

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