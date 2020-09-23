Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı

İslam dini tarafından ergenlik çağına gelen ve akli olgunluğa ulaşan herkese namaz farz kılınmıştır. Müslümanlar için beş vakit farz namazı bulunur: Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Bu namazların beş ayrı vakitte kılınması gerekir. Öğle namazın doğru kılınması, namazda doğru duaların okunması gibi hususlar da oldukça önemlidir. Her namazın farklı detayları ve incelikleri vardır. Siz de; "Öğle namazı kaç rekat?", "Öğle namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için derlediğimiz bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Öğle Namazı Ne Zaman Kılınır?
Namazın doğru kılınması kadar doğru vakitte kılınması da oldukça önemli. Çünkü her namazın farklı zamanları bulunuyor. Öğle namazı saati ise tıpkı diğer namazlar gibi diyanetin yayınladığı namaz saatlerine göre belirleniyor. Öğle ezanları güneş tam tepedeyken okunmaya başlıyor.
Öğle ezanının okunma saati mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, yaz aylarında öğle namazı vakti gediğinde saatler 13'ü gösterebiliyor. Ancak günler kısalmaya başladığında ve kış ayları geldiğinde öğle ezanı saat 13'e gelmeden okunuyor.
Öğle Namazı Kaça Kadar Kılınır?
Merak edilen diğer bir husus ise öğle namazının ne zamana kadar kılınabileceği. Diğer namazlar gibi öğle namazı da vaktinde kılınmalıdır. Öğle namazı, herhangi bir mazeret durumunda ikindi vaktine 10 dakika kala bile kılınabilir. Ancak bu durum, mazeret için geçerli olmakla birlikte alışkanlık haline getirilmemelidir. Bu konu ile ilgili çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerin özelinde, güneş tepeden batıya doğru ilerlediğinde öğle namazı için doğru vakit olur.
"Öğle namazı ikindiye kaç dakika kala kılınır?" sorusunun cevabı ise şöyle: Öğle namazı, güneşin batıya doğru ilerlediği süre içinde eşyaların gölgeleri bir katını geçmeden önce kılınmalıdır.
Öğle Namazı Kaç Rekat?
Sabah namazından yatsı namazına kadar tüm namazların rekat sayıları farklıdır. Bunlardan bazıları daha uzunken bazıları daha kısadır. Öğle namazı rekatları ise üç farklı bölümden oluşur. Önce 4 rekattan oluşan ilk sünnet eda edilir. Ardından 4 rekat farz namazı kılınır. Son olarak 2 rekat son sünnet kılınarak öğle namazı toplam 10 rekata tamamlanır.
Öğle Namazında Hangi Dualar Okunur?
Namazlar; kıyam, kıraat, rüku, secde gibi farklı hareketlerden oluşur. Bu hareketlerin her birinde farklı dualar okunur. Ancak değişmeyen birkaç dua vardır. Bunlardan en önemlisi namaza Sübhaneke duası ile başlamaktır. Namaz; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena dualarıyla bitirilir. Ayrıca her rekatta mutlaka Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir ayet veya zammı sure okunabilir.
Öğle Namazı Nasıl Kılınır?
Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnetten oluşur. Öğle namazı kılınışı diğer namazlara göre bazı farklılık gösterir. Öğle namazının 4 rekat farzı, ikindi ve yatsı namazlarının farzıyla aynı kılınır. Ancak, öğle namazı sünneti diğer namazlara göre farklıdır. Haydi; öğle namazı farzı kaç rekat, öğle namazında hangi sureler okunur gibi soruların cevaplarını teker teker inceleyelim:
Öğle Namazı Sünneti Nasıl Kılınır?
Pek çok kişinin zihninde yer eden öğle namazı sünneti kaç rekat sorusunun cevabını artık biliyorsunuz. Öğle namazı 2 adet sünnetten oluşuyor. Bunların ilki 4 rekat, sonuncusu ise 2 rekat olarak kılınıyor. Abdest aldıktan sonra, öğle namazının ilk sünneti için niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya." denir. "Allahü Ekber" denerek kollar bağlanır.
Birinci Rekat:
- Subhaneke okunur.
- Euzu besmele çekilir.
- Fatiha okunur, ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya bir zammı sure okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rükuda 3 kez "Sübhane Rabbiyel Azim" denir.
- "Semi Allahü limen hamideh Rabbena lekel hamd" diyerek ayağa kalkılır.
- Tekbirle secdeye inilir. Secdede, 3 kez "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Bir kez daha secde yapılır.
- Tekbirle ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
İkinci Rekat:
- İkinci rekata besmele ile başlanır.
- Fatiha ve ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya zammı sure okunur.
- Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yapılır.
- İkinci rekatta secdeden sonra oturulur.
- Et-Tahiyyatü okunur ve ayağa kalkılır.
Üçüncü Rekat:
- Öğle namazında okunacak dualar sünnetin üçüncü rekatında diğer namazlara göre farklılık gösterir.
- Diğer sünnetlerde üçüncü rekata Sübhaneke ile başlanırken öğle namazının üçüncü rekatına Besmele ile başlanır.
- Fatiha ve ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya zammı sure okunur.
- Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yapılır.
- Secdeden sonra ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
Dördüncü Rekat:
- Besmele ile son rekata başlanır.
- Fatiha ve ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya zammı sure okunur.
- Tekbirle rükuya gidilir.
- Ayağa kalkılır ve 2 kez secde yapılır.
- Secdeden sonra son oturuş yapılır.
- Son oturuşta; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.
- Önce sağ omza bakılarak "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" denir. Sonra, sol omza bakılarak aynısı söylenir.
- Böylece selam verilir ve öğle namazının ilk sünneti sona erer.
Öğle Namazı Farzı Nasıl Kılınır?
Öğle namazının farzının kılınışı, ikindi ve yatsı namazının farzları ile aynıdır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. "Allahü Ekber" diyerek kollar bağlanır.
Birinci Rekat:
- Subhaneke okuyarak namaza başlanır.
- Euzu besmele çekilir.
- Fatiha okuduktan hemen sonra Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ya da bir zammı sure okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya gidildikten sonra rükuda 3 kez "Sübhane Rabbiyel Azim" denir.
- "Semi Allahü limen hamideh Rabbena lekel hamd" diyerek ayağa kalkılır.
- Tekbirle secdeye inilir. Secdede, 3 kez "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Bir kez daha secde yapılır.
- Tekbirle ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
İkinci Rekat:
- İkinci rekata besmele ile başlanır.
- Fatiha ve ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya zammı sure okunur.
- Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yapılır.
- İkinci rekatta secdeden sonra oturulur.
- Et-Tahiyyatü okunur ve ayağa kalkılır.
Üçüncü Rekat:
- Besmele çekilir
- Öğle namazında okunacak sureler namazın farzında üçüncü rekattan sonra sadece Fatiha'dan ibarettir.
- Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yapılır.
- Ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
Dördüncü Rekat:
- Besmele çekilir.
- Fatiha okunur ve tekbirle rükuya gidilir.
- Doğrulduktan sonra 2 kez secde yapılır.
- Secdeden sonra son oturuş yapılır.
- Son oturuşta; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.
- Sağa ve sola selam verilir.
Öğle Namazı Son Sünneti Nasıl Kılınır?
Öğle namazının 2 rekattan oluşan son sünneti tüm 2 rekatlık namazlarla aynı kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. "Allahü Ekber" diyerek kollar bağlanır.
Birinci Rekat:
- Subhaneke okunur.
- Euzu besmele çekilir.
- Fatiha okunur, ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya bir zammı sure okunur.
- Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yapılır.
- Tekbirle ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
İkinci Rekat:
- Besmele çekilir.
- Fatiha ve ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya zammı sure okunur.
- Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yapılır.
- Secdeden sonra son oturuş yapılır.
- Son oturuşta; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.
- Sağa ve sola selam verilir.
Cuma Namazı Nasıl Kılınır?
Müslümanlar için çok önemli bir namaz olan Cuma namazı, her Cuma günü öğle vaktinde kılınır. Dolayısıyla öğle namazı ile birleşir. Cuma öğle namazı normal öğle namazından farklı olarak kılınır. Cuma namazı, toplam 16 rekattan oluşur.
- 4 Rekat İlk Sünnet: İlk sünnette "niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. Bu sünnet öğle namazının ilk sünneti ile aynı şekilde kılınır.
- 2 Rekat Farz: Cuma namazının farzı için niyet edilir. Bu namaz öğle namazının son sünneti ile aynı kılınır.
- 4 Rekat Son Sünnet: Cuma namazının son sünneti, ilk sünneti ile aynı şekilde gerçekleştirilir. Son sünnetine diyerek niyet edilir.
- 4 Rekat Zuhri Ahir: Son öğle namazı olarak bilinen bu namaz ise öğle namazı farzı ile aynı kılınır. Niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetiştiğim halde henüz kılamadığım zuhri ahir namazını kılmaya" denir.
- 2 Rekat Vaktin Sünneti: En son kılınan bu 2 rekat öğle namazının son sünneti ile aynıdır. "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat vaktin sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.
Öğle Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?
- "Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celalü vel ikram" denir.
- Ardından, "Ala Rasulina salavat" denir. Burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salavat getirilir.
- Ayetel Kürsi okunur.
- 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdullillah ve 33 kez Allahu Ekber zikirleri çekilir.
- Namazlardan sonra 33 kez "Lailahe illallah" çekilmesinin de çok sevap olduğu bilinir.
- "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey in kadir" denir.
- "Allahummehşurna fi zumretis salihin" denir.
- Ardından "El Fatiha" diyerek Fatiha suresi okunur.
- Eller semaya açılır ve Allah'a dua edilir.
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