Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı

Namazın doğru kılınması kadar doğru vakitte kılınması da oldukça önemli. Çünkü her namazın farklı zamanları bulunuyor. Öğle namazı saati ise tıpkı diğer namazlar gibi diyanetin yayınladığı namaz saatlerine göre belirleniyor. Öğle ezanları güneş tam tepedeyken okunmaya başlıyor.

İslam dini tarafından ergenlik çağına gelen ve akli olgunluğa ulaşan herkese namaz farz kılınmıştır. Müslümanlar için beş vakit farz namazı bulunur: Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Bu namazların beş ayrı vakitte kılınması gerekir. Öğle namazın doğru kılınması, namazda doğru duaların okunması gibi hususlar da oldukça önemlidir. Her namazın farklı detayları ve incelikleri vardır. Siz de; " Öğle namazı kaç rekat ?", "Öğle namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için derlediğimiz bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Öğle Namazında Hangi Dualar Okunur?

Namazlar; kıyam, kıraat, rüku, secde gibi farklı hareketlerden oluşur. Bu hareketlerin her birinde farklı dualar okunur. Ancak değişmeyen birkaç dua vardır. Bunlardan en önemlisi namaza Sübhaneke duası ile başlamaktır. Namaz; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena dualarıyla bitirilir. Ayrıca her rekatta mutlaka Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir ayet veya zammı sure okunabilir.

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnetten oluşur. Öğle namazı kılınışı diğer namazlara göre bazı farklılık gösterir. Öğle namazının 4 rekat farzı, ikindi ve yatsı namazlarının farzıyla aynı kılınır. Ancak, öğle namazı sünneti diğer namazlara göre farklıdır. Haydi; öğle namazı farzı kaç rekat, öğle namazında hangi sureler okunur gibi soruların cevaplarını teker teker inceleyelim:

Öğle Namazı Sünneti Nasıl Kılınır?

Pek çok kişinin zihninde yer eden öğle namazı sünneti kaç rekat sorusunun cevabını artık biliyorsunuz. Öğle namazı 2 adet sünnetten oluşuyor. Bunların ilki 4 rekat, sonuncusu ise 2 rekat olarak kılınıyor. Abdest aldıktan sonra, öğle namazının ilk sünneti için niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya." denir. "Allahü Ekber" denerek kollar bağlanır.