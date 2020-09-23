Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı

İslam dini tarafından ergenlik çağına gelen ve akli olgunluğa ulaşan herkese namaz farz kılınmıştır. Müslümanlar için beş vakit farz namazı bulunur: Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Bu namazların beş ayrı vakitte kılınması gerekir. Öğle namazın doğru kılınması, namazda doğru duaların okunması gibi hususlar da oldukça önemlidir. Her namazın farklı detayları ve incelikleri vardır. Siz de; "Öğle namazı kaç rekat?", "Öğle namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için derlediğimiz bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. Öğle Namazı Ne Zaman Kılınır? Namazın doğru kılınması kadar doğru vakitte kılınması da oldukça önemli. Çünkü her namazın farklı zamanları bulunuyor. Öğle namazı saati ise tıpkı diğer namazlar gibi diyanetin yayınladığı namaz saatlerine göre belirleniyor. Öğle ezanları güneş tam tepedeyken okunmaya başlıyor. Öğle ezanının okunma saati mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, yaz aylarında öğle namazı vakti gediğinde saatler 13'ü gösterebiliyor. Ancak günler kısalmaya başladığında ve kış ayları geldiğinde öğle ezanı saat 13'e gelmeden okunuyor.

Öğle Namazı Kaça Kadar Kılınır? Merak edilen diğer bir husus ise öğle namazının ne zamana kadar kılınabileceği. Diğer namazlar gibi öğle namazı da vaktinde kılınmalıdır. Öğle namazı, herhangi bir mazeret durumunda ikindi vaktine 10 dakika kala bile kılınabilir. Ancak bu durum, mazeret için geçerli olmakla birlikte alışkanlık haline getirilmemelidir. Bu konu ile ilgili çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerin özelinde, güneş tepeden batıya doğru ilerlediğinde öğle namazı için doğru vakit olur. "Öğle namazı ikindiye kaç dakika kala kılınır?" sorusunun cevabı ise şöyle: Öğle namazı, güneşin batıya doğru ilerlediği süre içinde eşyaların gölgeleri bir katını geçmeden önce kılınmalıdır. Öğle Namazı Kaç Rekat? Sabah namazından yatsı namazına kadar tüm namazların rekat sayıları farklıdır. Bunlardan bazıları daha uzunken bazıları daha kısadır. Öğle namazı rekatları ise üç farklı bölümden oluşur. Önce 4 rekattan oluşan ilk sünnet eda edilir. Ardından 4 rekat farz namazı kılınır. Son olarak 2 rekat son sünnet kılınarak öğle namazı toplam 10 rekata tamamlanır.

Öğle Namazında Hangi Dualar Okunur? Namazlar; kıyam, kıraat, rüku, secde gibi farklı hareketlerden oluşur. Bu hareketlerin her birinde farklı dualar okunur. Ancak değişmeyen birkaç dua vardır. Bunlardan en önemlisi namaza Sübhaneke duası ile başlamaktır. Namaz; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena dualarıyla bitirilir. Ayrıca her rekatta mutlaka Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir ayet veya zammı sure okunabilir. Öğle Namazı Nasıl Kılınır? Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnetten oluşur. Öğle namazı kılınışı diğer namazlara göre bazı farklılık gösterir. Öğle namazının 4 rekat farzı, ikindi ve yatsı namazlarının farzıyla aynı kılınır. Ancak, öğle namazı sünneti diğer namazlara göre farklıdır. Haydi; öğle namazı farzı kaç rekat, öğle namazında hangi sureler okunur gibi soruların cevaplarını teker teker inceleyelim: Öğle Namazı Sünneti Nasıl Kılınır? Pek çok kişinin zihninde yer eden öğle namazı sünneti kaç rekat sorusunun cevabını artık biliyorsunuz. Öğle namazı 2 adet sünnetten oluşuyor. Bunların ilki 4 rekat, sonuncusu ise 2 rekat olarak kılınıyor. Abdest aldıktan sonra, öğle namazının ilk sünneti için niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya." denir. "Allahü Ekber" denerek kollar bağlanır.