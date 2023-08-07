Oğlu hakkındaki iddiaya jet yanıt veren Sarıgül'den çok konuşulacak İBB sözleri! 'İmamoğlu' yorumu gündem olmuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. İmamoğlu'nun aday olmaması durumunda İBB için adı geçen isimlerden biri de Mustafa Sarıgül olmuştu. İmamoğlu'nun rotayı yeniden İBB başkanlığına kırdığı iddialarının yanı sıra yeni parti kurma hazırlığında olduğu da konuşulurken Sarıgül hem oğlu hem kendi hakkındaki iddiaları yanıtladı.

"CHP'NİN İÇİNDEN GELEN BİLGİLER"

Fatih Altaylı dünkü köşe yazısında CHP içinde geldiğini belirttiği bilgilere yer vermiş, "İstanbul’da Eyüpsultan ilçesinde CHP’nin belediye başkan adayı Emir Sarıgül olacakmış" demişti.

Altaylı, CHP'li ismin Şişli'de ise Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'in aday olacağını söylediğini ifade etmiş ve şöyle eklemişti:

"Ancak bu iki isim eğer doğru ise bir başka şeye işaret ediyor. Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağına."

İDDİALARA JET YANIT: EVET İSTİYOR

Sarıgül bu iddiaların ardından Altaylı'ya konuşup oğlu Emir Sarıgül'ün adaylığına ilişkin şunları söyledi:

“Emir kendi başına bir adam. Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüpsultan mı, başka yer mi bilmiyorum. Kendi bildiği iş, kendi siyasi çalışması. Benimle alakası yok.”

"BEN BİR KERE O MAKAMA ADAY OLDUM, BİTTİ"

Kendisinin İBB başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara da son noktayı koyan Sarıgül, "Külliyen palavra" dedi ve devam etti:

"Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek.”

'İMAMOĞLU' YORUMU

Öte yandan Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı performansını değerlendirirken "İmamoğlu’nu bugüne kadar çalıştırmadılar. Her dakika müfettişler, her dakika yargılama. Beylikdüzü'nde son derece başarılı bir belediye başkanıydı. Başarısız olsa İstanbul Büyükşehir'e gelmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

"GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI"

Sarıgül bir başka yayında ise "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler... Siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi bir tek Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel Başkanımız sizin önünüzü açtı. Siz zaten o çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, o kaybın baş sorumlusu sizsiniz" diye konuşmuş ve İmamoğlu'na şöyle seslenmişti:

"CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım."