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Oğlu hayatını kabusa çevirdi... Ölüm korkusuyla parkta kalıyor! “Alın bu çocuğu cezaevine atın”

14.03.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da okul müdür yardımcısını bıçaklayıp serbest kalan D.K. (17), annesi İlkay Kayam'ın hayatını kabusa çevirdi. Oğlunun kendisine silah sıkıp tehditler savurduğunu belirten çaresiz kadın, “Bu çocuğun psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Kıyafetlerim yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Alın bu çocuğu cezaevine atın. En sonunda beni vuracak” dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Oğlu hayatını kabusa çevirdi... Ölüm korkusuyla parkta kalıyor! “Alın bu çocuğu cezaevine atın”

2016 yılında özel bir dershanede girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan D.K.’nın (17) hayatı bir anda kabusa döndü. Önce trafik kazası geçirip sağ bacağına 10 platin ile 4 çivi takılan çocuk, ardından içtiği sahte rakıyla ölümden döndü.

Daha sonra da arkadaş kurbanı olan genç, okulu bıraktı. Annesi İlkay Kayam’ın çabalarına rağmen okula gitmeyen D.K., sürekli kavga edip annesini de tehdit etmeye başladı. Geçen ay ise D.K., kendisini okula almadığı iddiasıyla özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. Gözaltına alınan genç, daha sonra yaşı küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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ANNESİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ardından merkez Çukurova ilçesindeki evine giden genç, kendisine motosiklet almadığı iddiasıyla annesine silahla ateş edip tehditler savurdu. Komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, D.K.’yı gözaltına aldı. Savcılıkta ifade verdikten sonra D.K., serbest kalırken anne İlkay Kayam da evladı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Geçen hafta Perşembe günü de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen D.K., eve 2 silah getirip annesine bıraktı. Anne Kayam da Cuma günü silahları polise götürüp teslim etti. Bunun üzerine D.K. da annesini tehdit etti. Ölüm korkusuyla parklarda kalan genç kadın, şimdi evladının cezaevine girmesini ve psikolojik tedavi görmesini talep etti.

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2019’DA OKUMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, 6 Kasım 2019’da D.K.’nın İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda da okumak istediğini söylemesi dikkat çekti. O dönem bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten D.K., şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan aldım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama imkanlar el vermiyor. Yetkililer sesimi duysun, beni güzel bir okula yerleştirsinler. Okumak istiyorum.”

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YAŞI KÜÇÜK DİYE TUTUKLANMIYOR

Anne İlkay Kayam, oğlunun kendisine silah sıktığını, bu sebeple de uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, “Geçen ay eve geldi bana 2 el ateş etti ve polise haber verdim. Ardından evladımdan koruma kararı aldım. Onun ardından da özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. 1 gün sonra yine eve geldi ve yine olay çıkarttı. Sürekli ben karakola gidiyorum. En sonunda beni vuracak. Bana attığı tehdit mesajları da var. Hepsini karakola veriyorum ama çocuk hiç tutuklanmıyor. Yaşı küçük deniliyor ve gönderiliyor” diye konuştu.

Oğlunun cezaevine girmesini isteyen anne İlkay Kayam, şunları söyledi:

"Devletten yardım bekliyorum. Bu çocuk alınsın, psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Savcıya yalvardım, ‘bu çocuk önüne gelene saldırıyor, canlı bir bomba geziyor’ dedim. Savcı da yaşı küçük diye bir şey yapamayacağını söyledi. O zaman 18 yaşına geldiğinde gelip benim kafama sıksın. Ben ne yapacağımı şaşırdım.”

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"500 TAM PUANLI ÇOCUKTU"

Evladının 4 sene önce çok zeki ve çalışkan olduğundan bahseden anne Kayam, “Bu çocuk 2016 yılında özel bir dershanede girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda ise 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan bir çocuktu. Bir motosiklet kazası geçirdi ve bu hale geldi. Şuanda halen motosiklet istiyor. Eve silah getiriyor, mermi getiriyor. Birde sürekli tehdit ediliyorum ben. Kime gideyim, kimden yardım isteyim” dedi.

Evladı hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunun eve silah getirdiğini öne süren Kayam, “Perşembe günü eve silah getirdi. ‘Bu silahlara bir şey olursa kafana mermiyi yersin’ dedi. Sonra da evden çıktı gitti. Silahları ben 1 gün sonra karakola götürüp teslim ettim. Şimdi beni sürekli tehdit ediyor. Evden çıktım parkta kalıyorum. Kıyafetlerim de yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Gideceğim yer yok çünkü. Alın bu çocuğu cezaevine atın. Önüne gelene saldırıyor ve yaşı küçük olduğu için ceza almıyor. Bunun da farkında” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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