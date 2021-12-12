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Oğlu kaza yapan babadan şoke eden tepki: Geberseydi keşke

12.12.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce başka bir araca sonra elektrik direğine çarparak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sürücünün babası oğlu için "Geberseydi keşke." dedi.

Oğlu kaza yapan babadan şoke eden tepki: Geberseydi keşke

Zonguldak'ta saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta trafik kazası meydana geldi. Mustafa Çiv yönetimindeki otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki otomobile ve elektrik direğine çarptı. Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SÜRÜCÜNÜN BABASI: GEBERSEYDİ

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke” diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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