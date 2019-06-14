HABER

Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı.

Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı. Oğluna aracın çarptığını gören annesi, uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, 52 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ile parkta oynayan İranlı Ahoora Famauri'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Tufan Yılmaz'ın kullandığı 03 BC 785 plakalı posta dağıtım aracı çarptı. Kazada ayaklarından yaralanan Famauri'ye ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibince olay yerinde yapıldı. Müdahale sırasında oğluna sarılan ve kaza anına da şahit olan anne, uzun süre ağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahoora Famauri'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaza sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü Tufan Yılmaz, serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşlarıOğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşlarıOğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşlarıOğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Çalıntı otolara sahte plaka basan iş yerine operasyonÇalıntı otolara sahte plaka basan iş yerine operasyon
Yangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardıYangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.