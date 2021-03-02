HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

02.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Çaycuma'da 16 yaşındaki oğlu A.O.A.'yı Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

'ENSESİNDEN KESTİM'

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Yusuf A., ifadesinde sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini öne sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim" dedi.

'RABBİM BÖYLE İSTEMİŞTİR'

Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor. Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., "Kendi adıma rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. Benim bir şey bilme şansım yok. Ben öldürdüm diye geldim. Kendi aracımla geldim. Öldü zannettim" diye konuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Ankara'daki vahşetle ilgili yeni gelişmeAnkara'daki vahşetle ilgili yeni gelişme
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Ankara Barosu'ndan köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusu

Ankara'daki vahşetle ilgili yeni gelişme

Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır risk grupları!

Polisi makasla öldürmeye çalıştı! Mahkeme heyetinin sorusuna bakın ne cevap verdi

Polisi makasla öldürmeye çalıştı! Mahkeme heyetinin sorusuna bakın ne cevap verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklıyor

Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle, Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti

Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.