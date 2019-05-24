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Oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba için ağırlaştırılmış müebbet istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:13 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen baba hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan baba hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

6 yaşındaki M.Y'nin ölümüne ilişkin tutuklu bulunan babası Mehmet Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, baba Mehmet Y. hakkında, "kasten öldürme" ve "eziyet" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ölen çocuğun annesi Gülistan Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır mahkemeyi beklediklerini ve zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

- Olay

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert nesneyle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuk, 5 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. de savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çocuk hatay iskenderun

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