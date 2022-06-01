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Oğlunu öldürdü, kendini astı! Bursa'daki kan donduran olayı 3 yaşındaki çocuğun ağlaması ortaya çıkardı

01.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 42 yaşındaki adam, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü, 3 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rahim Can Saraç daha sonra kendisini asarak intihar etti. Olay, yaralı Ramazan’ın ağlama sesi üzerine ortaya çıkarken, 7 yaşındaki Ahmet'ten geriye 23 Nisan töreninde ve okul gezisinde çekilen fotoğraflar kaldı. Rahim Can Saraç’ın yaklaşık 4 yıldır çalışmadığı, çocuklarına çok düşkün olduğu, eşi işteyken onlarla kendisinin ilgilendiği belirtildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahim Can Saraç, oğulları Ahmet ve Ramazan Saraç'ı bıçaklayıp, ardından da kendini iple tavana astı. Yaralı haldeki Ramazan Saraç'ın ağlama sesini duyan karşı dairedeki anneannesi ve kuzeni, zile bastı. Aile, kapı açamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan anne Azize Saraç'ı (37) arayıp eve gelmesini istedi. İşi bırakıp eve dönen Saraç, anahtarıyla kapıyı açtı. Jandarma ekipleri eve girdiğinde iki kardeşi yerde kanlar içerisinde, babaları Rahim Can Saraç’ı da asılı buldu.

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3 YAŞINDAKİ RAMAZAN HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahim Can Saraç ve oğlu Ahmet Saraç'ın öldüğü belirlendi. Ramazan Saraç ise Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Saraç'ın hayati tehlikeyi atlattığı sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri tamamlanan baba ve oğlunun cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi olan Ahmet Saraç'ın cenazesi önce İpekyolu Mahallesi’nde bulunan evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi Gürsu Zafer Camii'nde kılınan namazın ardından Gürsu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ahmet Saraç’tan geriye 23 Nisan töreninde ve okul gezisinde çekilen fotoğraflar kaldı.

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‘ÇOCUKLARINA ÇOK DÜŞKÜNDÜ’

Rahim Can Saraç’ın yaklaşık 4 yıldır çalışmadığı, çocuklarına çok düşkün olduğu, eşi işteyken onlarla kendisinin ilgilendiğini, oğlu Ahmet’i de okula götürüp getirdiği belirtildi. Yakınları, olaya anlam veremediklerini ifade etti. Rahim Can Saraç’ın bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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(DHA)

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