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OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı?

08.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün, 5 bin işçi alımı gerçekleştirecekleri duyuruldu. Duyurudan sonra adayların gözleri, OGM işçi alımı başvurularının ne zaman ve nereden yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. OGM işçi alımı başvuru şartlarının başında Türk vatandaşı olmak geliyor. İşte OGM işçi alımı detayları...

OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı?

OGM 5 bin yangın işçisi alımı gerçekleştirecek. Konu, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulmuştu. 18 yaşını tamamlamış olmak, OGM işçi alımı başvuru şartları arasında yer alıyor. Peki OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

OGM işçi alımı başvurularının ne zaman başlayıp sona ereceğiyle alakalı henüz açıklama yapılmadı. Konu hakkında ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Başvuruların, mart ayı içerisinde başlayacağı öngörülüyor. Başvuru ve ilanla ilgili detaylar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr internet adresindeki 'Açık İş İlanları' kısmından OGM personel alımı başvuruları gerçekleştirilebilir.

OGM işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?

OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türk vatandaşı olmak,

  2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

  3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

  5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

  6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

  7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...
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Anahtar Kelimeler:
yangın İşçi
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