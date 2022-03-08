OGM 5 bin yangın işçisi alımı gerçekleştirecek. Konu, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulmuştu. 18 yaşını tamamlamış olmak, OGM işçi alımı başvuru şartları arasında yer alıyor. Peki OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

OGM işçi alımı başvurularının ne zaman başlayıp sona ereceğiyle alakalı henüz açıklama yapılmadı. Konu hakkında ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Başvuruların, mart ayı içerisinde başlayacağı öngörülüyor. Başvuru ve ilanla ilgili detaylar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr internet adresindeki 'Açık İş İlanları' kısmından OGM personel alımı başvuruları gerçekleştirilebilir.

OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI