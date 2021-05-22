OGM işçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, OGM için 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini açıklamıştı. OGM geçici işçi alımı ne zaman, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır soruları Pakdemirli'nin açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Peki OGM işçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NE ZAMAN YAPILIR? ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli OGM bünyesinde 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını kamuoyuna duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru ve alım tarihleri ise henüz açıklanmış değil.

OGM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM başvurularının İşkur üzerinden yapılacağı tahmin edilirken, 2020 Aralık ayında da Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 826 işçi alımı için ilan açılmış ve başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibi ilan edilmişti. 2 bin kişilik işçi alımında da benzer başvuru şartlarının olacağı düşünülüyor.