OGM işçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, OGM için 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini açıklamıştı. OGM geçici işçi alımı ne zaman, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır soruları Pakdemirli'nin açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Peki OGM işçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli OGM bünyesinde 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını kamuoyuna duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru ve alım tarihleri ise henüz açıklanmış değil.
OGM başvurularının İşkur üzerinden yapılacağı tahmin edilirken, 2020 Aralık ayında da Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 826 işçi alımı için ilan açılmış ve başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibi ilan edilmişti. 2 bin kişilik işçi alımında da benzer başvuru şartlarının olacağı düşünülüyor.
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak koşuluyla Türk vatandaşı olmak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, hırsızlık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ya da meslekten ihraç edilenler ve kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını ise aşmamış olmak,
6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak),
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde veya mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda belirtilmiş olan eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,
9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeden tazminatsız olarak feshedilecektir,
12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır,
13) Görevini devamlı olarak yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek şartları aranacaktır.