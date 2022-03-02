OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 5 bin yangın işçisi alımı başvuru şartları neler?

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede önemli konumda olan yangın işçileri kadrosuna alım yapılacağını duyurdu. Alımların 5 bin kişi olacağı açıklandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli, çalışma sürelerinde değişiklik yapıldığını da açıkladı. Söz konusu paylaşım sosyal medya üzerinden ilgililere duyuruldu. İşte OGM yangın işçisi alımı detayları...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 5 bin yangın işçisi istihdamı gerçekleştirileceğini duyurdu. Alımla alakalı başvuruların mart ayı içerisinde başlayacağı öngörülüyor.
Bakan Pakdemirli tarafından yapılan görsel açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5.000 yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbakşanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun."
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,