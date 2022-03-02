OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 5 bin yangın işçisi alımı başvuru şartları neler?

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede önemli konumda olan yangın işçileri kadrosuna alım yapılacağını duyurdu. Alımların 5 bin kişi olacağı açıklandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli, çalışma sürelerinde değişiklik yapıldığını da açıkladı. Söz konusu paylaşım sosyal medya üzerinden ilgililere duyuruldu. İşte OGM yangın işçisi alımı detayları...

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 5 bin yangın işçisi istihdamı gerçekleştirileceğini duyurdu. Alımla alakalı başvuruların mart ayı içerisinde başlayacağı öngörülüyor.

Bakan Pakdemirli tarafından yapılan görsel açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5.000 yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbakşanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun."

YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?