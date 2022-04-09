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Öğrenci akbili indirimli mi oldu? İETT öğrenci akbiline indirim var mı?

09.04.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci akbili indirimli mi oldu? İETT öğrenci akbiline indirim var mı? İstanbul'da öğrenci akbili kullanan milyonlarca kişi için yeni gelişme! İstanbul'da akbile yapılan yüzde 40 oranında zam tepkilere neden olmuştu. Bu zammın ardından AK Parti'nin İBB'deki Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, öğrenci akbiliyle ilgili fiyatlarına yönelik yeni bir teklif sunacaklarına değindi.

Öğrenci akbili indirimli mi oldu? İETT öğrenci akbiline indirim var mı?

İETT öğrenci akbiline indirim var mı? Öğrenci akbili indirimli mi oldu? İETT öğrenci akbili alan vatandaşlar indirimli ücretler hakkında sorgulama yapıyor. İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam gelmişti ve zamlara büyük tepki gösterilmişti. Peki; İETT öğrenci akbiline indirim var mı?

İETT ÖĞRENCİ AKBİLİNE İNDİRİM VAR MI?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ulaşım zammı konusunda konuştu. Göksu, geçtiğimiz perşembe günü İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

GÜNCEL AKBİL FİYATLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısından zam kararı açıktı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

Yapılan zammın 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

İETT 2022 ÜCRET TARİFESİ

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

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