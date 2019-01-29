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Öğrenci servisinin altında kalan engelli Halime, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan zihinsel engelli Halime Angay (33), hayatını kaybetti.

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan zihinsel engelli Halime Angay (33), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Köseli Mahallesi Yeniköy Mezrası'nda meydana geldi. Zihinsel engelli Halime Angay, park etmek için geri manevra yapan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisinin altında kaldı. Ağır yaralanan Halime Angay, çevre sakinleri tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Angay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Angay'ın cenazesi morga konulurken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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