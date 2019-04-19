Öğrenci şirketinden lösemililere destek

İZMİR (AA) - İzmir'de lise öğrencileri, şirket kurarak lösemili çocuklar için bez çanta üretmeye başladı.

Genç Başarı Vakfının düzenlediği Genç Biz Yarışması kapsamında sosyal sorumluluk projesi geliştiren Özel Bilfen Lisesi'nden 20 öğrenci, Bilfix Gençbizz isimli şirketi kurdu.

Ege Lösemili Çocuklar Derneği ile ortak çalışma yürüten öğrenciler, tedavi gören lösemili çocuklara hayallerini resme yansıtmalarını istedi.

Ortaya çıkan eserleri bez çanta tasarımlarında kullanan öğrenciler, düzenledikleri toplantı ile bez çantaların tanıtımını yaptı.

Bilfix Genel Müdürü ve 10. sınıf öğrencisi Lara Gezgin, çevreci ve sorumluluğu olan bir projeyi hayata geçirdiklerini, toplumsal fayda yaratırken çevrenin olumsuz etkilerini azaltan basit ama fayda sağlayan ürünler ve çözümler üretmek istediklerini söyledi.

Bez çanta projesini lösemili çocukların daha iyi bir geleceğe ulaşmaları ve daha temiz bir dünya oluşturabilmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Gezgin, "Lösemili çocuklara hayallerindeki dünyayı sorduk. Onlar da hayallerini resme döktüler. Çantanın üzerindeki tasarım da çocukların çizdikleri resimlerden yapıldı." dedi.