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Öğrenci şirketinden lösemililere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

İzmir'de lise öğrencilerinin kurduğu şirket, lösemili çocukların çizdiği resimlerle tasarlanan bez çantaların satışından elde ettiği geliri yine lösemili çocuklara bağışlayacak - Öğrenci şirketi Bilfix'in Genel Müdürü Lara Gezgin: - "Lösemili çocuklara hayallerindeki dünyayı sorduk. Onlar da hayallerini resme döktüler. Çantanın üzerindeki tasarım da çocukların çizdikleri resimlerden yapıldı"

İZMİR (AA) - İzmir'de lise öğrencileri, şirket kurarak lösemili çocuklar için bez çanta üretmeye başladı.

Genç Başarı Vakfının düzenlediği Genç Biz Yarışması kapsamında sosyal sorumluluk projesi geliştiren Özel Bilfen Lisesi'nden 20 öğrenci, Bilfix Gençbizz isimli şirketi kurdu.

Ege Lösemili Çocuklar Derneği ile ortak çalışma yürüten öğrenciler, tedavi gören lösemili çocuklara hayallerini resme yansıtmalarını istedi.

Ortaya çıkan eserleri bez çanta tasarımlarında kullanan öğrenciler, düzenledikleri toplantı ile bez çantaların tanıtımını yaptı.

Bilfix Genel Müdürü ve 10. sınıf öğrencisi Lara Gezgin, çevreci ve sorumluluğu olan bir projeyi hayata geçirdiklerini, toplumsal fayda yaratırken çevrenin olumsuz etkilerini azaltan basit ama fayda sağlayan ürünler ve çözümler üretmek istediklerini söyledi.

Bez çanta projesini lösemili çocukların daha iyi bir geleceğe ulaşmaları ve daha temiz bir dünya oluşturabilmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Gezgin, "Lösemili çocuklara hayallerindeki dünyayı sorduk. Onlar da hayallerini resme döktüler. Çantanın üzerindeki tasarım da çocukların çizdikleri resimlerden yapıldı." dedi.

Çantaların çevre dostu maddelerden üretildiğini ifade eden Gezgin, festival ve fuarlarda satışını yapacakları çantalardan elde edilecek gelirin Ege Lösemili Çocuklar Derneğine bağışlanacağını aktardı.

Öğrencilerden Bilfix Üretim Müdürü Yüce Arda Yavuz da bez çantaların zincir mağazalarda da satılması için girişimde bulunacaklarını dile getirdi.

Ege Lösemili Çocuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar da lösemili çocukların tedavileri sırasında en iyi şartlarda bakım almalarını amaçladıklarını ifade etti.

Projenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Karapınar, "Çocuklar kendilerini düşünen birilerinin varlığını görüyorlar. Lösemili çocuklar açısından hem sosyal hem de ekonomik olarak desteklenmek çok önemli." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bez çanta Bilfen Lisesi Bilfix lösemi

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