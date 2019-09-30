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 ÖĞRENCİ VE VELİLER AĞIR HASARI OKUL KAPISINDA ÖĞRENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

Yenibosna Ortaokulu'na gelen öğrenci ve veliler ağır hasar nedeniyle okulun tatil edildiği kapıda öğrendi.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Yenibosna Ortaokulu'na gelen öğrenci ve veliler ağır hasar nedeniyle okulun tatil edildiği kapıda öğrendi.

İstanbul 'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Haftanın ilk gününde okullara giden bazı öğrenci ve veliler, eğitime ara verildiğini okul kapısında öğrendi. Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve eğitime ara verilen okullardan biri olan Yenibosna Ortaokulu'na, valilik duyurusundan haberdar olmayan öğrenci ve veliler geldi. Okulun tatil olduğunu okul kapısında öğrenen öğrenci ve veliler bir süre şaşkınlık yaşadı.

Annesiyle birlikte okula gelen 8. sınıf öğrencisi Zeynep Nuray, "Başka okula taşınacağız sanırım, bugün tatil olduğunu bilmiyordum." dedi. Oğlunu okula bırakmaya gelen Ali Şan da çocuğunun eğitime hangi okulda devam edeceğinin belli olmadığını söyledi.

Valilikten yapılan duyuruya göre eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin geçici olarak eğitim görecekleri okulların bugün açıklanması bekleniyor.

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