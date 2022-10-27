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Öğrenci velilerine uyuşturucuya karşı eğitim

27.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde sorumluluk bölgelerindeki okullarda öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu konularında eğitim veriyor.İçişleri Bakanlığı’nın ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’” projesi çerçevesinde Muğla’nın Ula İlçesi Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz’ın katılımı ile eğitim semineri verildi.Muğla İl jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran 2021 ayından bu güne kadar Muğla genelinde 7

Öğrenci velilerine uyuşturucuya karşı eğitim

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde sorumluluk bölgelerindeki okullarda öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu konularında eğitim veriyor.
İçişleri Bakanlığı’nın ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’” projesi çerçevesinde Muğla’nın Ula İlçesi Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz’ın katılımı ile eğitim semineri verildi.
Muğla İl jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran 2021 ayından bu güne kadar Muğla genelinde 7 ortaokul ve 8 lise olmak üzere toplam 15 okulda 785 veliye bilgilendirme eğitimleri verildi. Yılsonuna kadar 2 bin veliye bilgilendirme yapılması hedeflendiği açıklandı.

Öğrenci velilerine uyuşturucuya karşı eğitim

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Muğla

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