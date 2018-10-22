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Öğrenciler, eğitim bakanının makamını bastı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Yunanistan'da üniversiteye giriş sınavında yapılması planlanan değişiklikleri protesto eden lise öğrencileri, Eğitim Bakanı Gavroglu'nun makamını işgal etti.

Öğrenciler, eğitim bakanının makamını bastı!

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etti.

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Polis engelini aşan öğrenciler önce bakanlığın bahçesine girdi. Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan Gavroglu'nun makam ofisine girerek işgal eylemi başlattı.

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Makamda eylemlerini sürdüreceklerini belirten öğrenciler, sorunlarını doğrudan Gavroglu'na anlattı. Protestocular, "orta öğretimin iş gücü piyasasına mal üreten bir fabrikaya dönüşeceğini" ileri sürdü.

Sorunları dinleyen Gavroglu ve öğrenciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci Eğitim Bakanlığı Makam protesto Yunanistan

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