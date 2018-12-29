HABER

Öğrenciler okulun fitness salonunda zayıflıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

Edirne'de öğrenciler, okullarının fitness salonlarında boş zamanlarında spor yaparak fazla kilolarından kurtuluyor - Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Yaşar: - "Okulumuz fitness salonunda derslerden arta kalan zamanlarda ve boş zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, obezetiyle mücadele kapsamında spor yapıyor"

EDİRNE (AA) - Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idare personeli, okullarının fitness salonlarında boş zamanlarında spor yapıyor.

Okul Müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşama önem verdiklerini ifade etti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Okulumuz fitness salonunda derslerden arta kalan zamanlarda ve boş zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz obeziteyle mücadele kapsamında spor yapıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz fazla kilolarından burada spor yaparak kurtulmakta. Okul olarak sağlıklı yaşamı çok önemsiyoruz. Salonumuz mesai saatleri içinde her zaman kullanıma açık. Fitness salonumuzdan halkımız da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız da salona gelip sağlıklı yaşama kapı açıyor."

Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Ayaz da okul olarak obeziteyle mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Derslerin dışında öğrencilerimiz ve okul personelimiz düzenli bir programla fitness yapıyor. Salona gelen herkesin beden kitle endeksleri belirleniyor ve ona göre spor yaparak fazla kilolarından kurtuluyor. Öğrencilerin sağlıklı vücut ölçülerine kavuşması için yaptığımız çalışmalarda olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Arda Kurtuluş Özdemir, boş zamanlarında spor yaparak 3 yılda yaklaşık 20 kilo verdiğini dile getirdi.

Sporun sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Spor sayesinde fazla kilolarımdan kurtuluyorum. Spor yapmak güzel bir şey ve herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Spor sayesinde yaklaşık 20 kilo verdim. Şu anda gayet iyiyim." dedi.

10. sınıf öğrencisi Irman Tutku Şahin de fitness salonu sayesinde kilolarından kurtulduğunu ifade etti.

Bu haber yılbaşında işinizi çok kolaylaştıracak!Bu haber yılbaşında işinizi çok kolaylaştıracak!
Çukurca'da 30 yıldır çıkılmayan tepede piknik yaptılarÇukurca'da 30 yıldır çıkılmayan tepede piknik yaptılar
Antalya'da güneşi gören turistler denize girdiAntalya'da güneşi gören turistler denize girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kilo verme obeziteyle mücadele öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.