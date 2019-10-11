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Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Her yıl Brezilya’nın Novo Hamburgo şehrinde gerçekleşen Mostratec Bilim Olimpiyatları’nın 2019 finallerinde Türkiye’yi temsil edecek olan Doğa Koleji öğrencileri bir kez daha Brezilya yolcusu oluyor.

Her yıl Brezilya’nın Novo Hamburgo şehrinde gerçekleşen Mostratec Bilim Olimpiyatları’nın 2019 finallerinde Türkiye’yi temsil edecek olan Doğa Koleji öğrencileri bir kez daha Brezilya yolcusu oluyor. Öğrenciler geliştirdikleri projelerle kansere çare bulacak.
Doğa Koleji öğrencileri, dünyanın en saygın bilim organizasyonları arasında yer alan Mostratec Bilim Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Her yıl uluslararası projeler üreten öğrenciler, başarılarıyla bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Dünyanın en prestijli bilim olimpiyatlarına davet alan öğrenciler, bu yıl da uluslararası arenada 4 projeyle Türkiye’yi başarıyla temsil edecek. Biyoloji alanında geliştirilen projeler altın madalya için yarışacak.
21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında 34. kez düzenlenecek olan ve dünya çapında 1000’e yakın proje arasından seçilen finalist projelerin jüri önüne çıkacağı bu önemli organizasyonun finaline; Doğa Koleji Ataşehir-1, Yakacık, Florya ve Bodrum Kampüsü proje öğrencileri katılmaya hak kazandı.
Farklı turşu suları üzerinde incelemeler yaptılar
Kolejin Ataşehir-1 Kampüsü öğrencileri Caner Yılmaz ve Yeşim Arkun, “Probiyotik Özellikteki Turşu Suyunun Bakterisit Etkisinin Araştırılması” projesiyle MOSTRATEC’te altın madalya için yarışacak.
Öğrenci Caner Yılmaz, “Projemizde, farklı turşu sularının probiyotik özelliklerinden yararlanarak bakterisit etkilerini araştırdık. Bu süreçte bağımsız laboratuvarlardan da destek aldık. Projemiz TÜBİTAK 2019’dan davet aldı ve TÜBİTAK’ta da sunumumuzu gerçekleştirdik” dedi. Öğrenci Yeşim Arkun ise, başvuru sürecini takip ederek İngilizce’ye çevirdikleri proje sunumlarını; öğrenciler, akademisyenler ve halk ile paylaşacaklarını söyledi.
Bu balıklar kanser hücresi yiyor
Kolejin Yakacık Kampüsü 11. sınıf öğrencileri Elif Efsun Ercan ve Ardacan Volkan, “Krill Yağının Antikanserojenik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması” projeleriyle altın madalya yarışına girecek.
Öğrenci Elif Efsun Ercan, davet alma sürecinde büyük heyecan yaşadığını söyleyerek, “Proje çalışmalarımızı 1 yılı aşkın süredir yürütüyoruz. Doğru sonuca ulaşabilmek için deneylerimizi tekrar tekrar yaptık. Ardından proje hazırlama ve raporlama sürecini tamamladık. Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Doç. Dr. Özlem Özakpınar’la projemizin aşamalarını paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
Bu çalışmayla birlikte ilk kez krill yağı ekstresi kullanılarak; kanser hücreleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığını anlatan Öğrenci Ardacan Volkan ise, “Krill yağı ekstresinin; prostat, meme, kolon, akciğer, lösemi ve serviks kanseri hücreleri üzerinde antikanserojenik etkileri olduğu sonucuna ulaştık. Antikanserojenik etkisi olduğu belirlenen hücre serilerinin apoptotik etkilerini araştırdık” dedi.
Güvem eriği kanserle savaşıyor
Florya Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi 9. sınıf öğrencileri Zümra İdil Şener ve Rana Eyit, “Güvem Eriğinin Kanser Hücrelerine Etkileri” projeleriyle Mostratec 2019 Bilim Olimpiyatları’nda altın madalya yarışı için yerlerini alacak.
Meme kanseri ilerleyen yıllarda tarih olabilir
Öğrenci Zümra İdil Şener, “Bir Trakyalı olarak, doğduğum bölgede yetişen güvem eriğinin kanser hücrelerine etkisini araştırmak istedim. Kanser tedavisi yapan bir araştırma merkezinden kanserli meme hücresi alarak bir üniversite laboratuvarında çoğalttık. Güvem eriği ekstraktını kanserli meme hücrelerine uygulayarak 24 saat sonundaki tepkilerini gözlemledik” dedi.
Projelerinin daha önce Harvard IJAS’tan davet aldığını ve ilk uluslararası proje sunumlarını Boston’da yaptıklarını söyleyen öğrenci Rana Eyit ise, “İlerleyen yıllarda meme kanseriyle ilgili bilimsel çalışmalarda güvem eriğinin farklı konsantrasyonlarının farklı sürelerde uygulanmasının ve moleküler olarak kansere etkisinin daha ayrıntılı incelenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.
Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, “Dünyada en saygın bilim organizasyonları arasında gösterilen Mostratec Bilim Olimpiyatları finaline 4 proje ile katılmaya hak kazanan proje öğrencilerimiz ve proje danışmanı Biyoloji Öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bizlere bu büyük gururu yaşatan başarılı öğrencilerimizin büyük finalde de ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” dedi.
Kolejin proje öğrencileri Mostratec 2018 finallerinde dünya 2.’liği, 2017 finallerinde dünya 2.’liği ve 4.’lüğü, 2016 finallerinde dünya 2.’liği ve 4.’lüğü, 2015 finallerinde ise dünya 1.’liği, 3.’lüğü ve 4.’lüğü elde etmişti.

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak

Öğrenciler projeleriyle kansere çare bulacak
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