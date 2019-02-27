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Öğrencilerden Afyonspor'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da özel bir okulun öğrencileri Afjet Afyonspor'a destek için video hazırladı.

Satılmış AKKAŞ- AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da özel bir okulun öğrencileri Afjet Afyonspor'a destek için video hazırladı. Öğrencilerin "Kalbimiz seninle Afyonspor" diye haykırdığı video ilgi çekti. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor'a, kentteki özel bir okulun öğrencilerinden destek geldi. 4. sınıf öğrencisi Eyüphan Tek, Afjet Afyonspor'a destek için 5 arkadaşıyla birlikte bir video çekmek istedi. Bu isteğini öğretmenlerine ileten Eyüphan Tek'e diğer arkadaşlarından da tam destek geldi. Okul önünde bir araya gelen 500'e yakın öğrenci elleriyle kalp işareti yaparak hep bir ağızdan "Kalbimiz seninle Afyonspor' diye haykırdı. Öğrencileri öğretmenleri cep telefonuyla görüntüledi. Eyüphan Tek ile başlayan ve tüm okulu saran mor-beyaz sevgisinin yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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