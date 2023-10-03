Öğrencilerin arasındaki tartışmanın faturası öğretmene kesildi! Öğrencilerin birbirine attığı sandalye öğretmene isabet edince bayıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan'daki bir okulda iki öğrenci arasında şiddetli tartışmada sandalye ve masalar havada uçuştu. İsmi açıklanmayan bir öğretmen durumu yatıştırmaya çalışırken bir öğrencinin tüm gücüyle fırlattığı sandalye kafasına isabet etti. Olay anına dair kaydedilen görüntülerde öğretmenin birkaç saniye boyunca tamamen hareketsiz kaldığı ve yere yığıldığı görüldü.

ÖĞRENCİLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Öğretmenin yere yığılmasıyla birlikte öğrenciler duruma uzun bir süre anlam veremedi. Okul yetkililerin devreye girmesinden sonra öğretmen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilincinin kapalı bir şekilde hastaneye getirilen öğretmenin tedavisinin ardından taburcu edildiği ancak görevine ne zaman başlayacağına ilişkin olarak resmi bir açıklamanın bulunmadığı ifade edildi.