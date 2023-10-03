Korkunç görüntüler! Kocasını öldürmek için plan yaptı... Kahve makinesine çamaşır suyu koyarken güvenlik kamerasına yakalandı

Kocasını çamaşır suyu ve kahve karışımıyla öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan bir kadının evde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ülkede gündem yarattı. Boşanma davası açtığı ve süreç tamamlanana kadar birlikte yaşadığı kocası Roby Johnson'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Melody Felicano Johnson tutuklandı. Kocasının kahvenin tadında bir tuhaflık fark etmesi üzerine mutfağa kurduğu gizli kamera sayesinde Melody'in kocasını zehirlemek için hazırladığı plan kameralara yansıdı.

SİGORTADAN PARA ALMAK İSTEDİ

Daily Mail'in haberine göre, karısının hayat sigortası kapsamına para almak adına kendisini öldürmeye çalıştığından şüphelenen Roby, kahve makinasını incelediğinde ise çamaşır suyu koktuğunu fark etti. Roby'in kamera kayıtlarıyla birlikte polise şikayette bulunmasının ardından evde yapılan aramada Melody tutuklandı.

Birinci derece cinayete teşebbüs, ağır saldırı girişiminde bulunma ve yiyecek veya içeceği zehirleme suçlamalarıyla suçlanan Melody'in Filipinler'de bir ev satın alan kaçma riski olduğu değerlendirilerek tutuklanmasına karar verildi.