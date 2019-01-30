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Öğrencilerin içini ısıtan ikram

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 04:58 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, final haftasına girilen Uludağ Üniversitdesi İnegöl Yerleşkesinde 2 hafta boyunca çorba ikramı yapacak.İnegöl Belediyesi, üniversite öğrencilerinin final sınavlarına girdiği şu günlerde öğrencileri unutmadı.

İnegöl Belediyesi, final haftasına girilen Uludağ Üniversitdesi İnegöl Yerleşkesinde 2 hafta boyunca çorba ikramı yapacak.
İnegöl Belediyesi, üniversite öğrencilerinin final sınavlarına girdiği şu günlerde öğrencileri unutmadı. 2014 yılından bu yana uygulanan final haftası çorba ikramları pazartesi günü başladı. Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin final sınavlarına girdiği bu haftada, üniversite öğrencilerinin imtihan yoğunluğunda kahvaltı hazırlamakla vakit kaybetmemeleri için İnegöl Belediyesi tarafından 14-25 Ocak tarihleri arasında her sabah saat 09.00 ile 11.00 arası çorba dağıtılıyor.
2 hafta boyunca toplam 4 bin çorba ikramı yapılması planlanırken, bu sabah Belediye Başkanı Alper Taban da çorba dağıtımlarına katıldı. Beraberindeki AK Partili yöneticiler ve UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile öğretim görevlilerinin de katıldığı çorba ikramında, Başkan Taban öğrencilere sohbet etti.
Alper Taban, “Bugün üniversitemizle öğrencilerimizle, öğretim görevlilerimiz ve yöneticilerimizle bir araya geldik. Onların final haftalarında bir nebze de olsa destek olmak istedik. Sabah çorbalarını ikram ederek derslere daha zinde girmelerini, sınavlara daha zinde girmelerini istedik. Öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.

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