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Öğrencilerin 'pes' dedirten yapay zeka kurnazlığı! Tespit edilemiyor

17.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka artık ödev de yapmaya başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Reddit'te paylaşılan bilgilere göre öğrenciler ödevlerini yapay zekaya yaptırıyor. Üstelik intihal tespit programları yapay zekanın yaptığı ödevlerdeki farkı tespit edemiyor.

Öğrencilerin 'pes' dedirten yapay zeka kurnazlığı! Tespit edilemiyor

Yapay zekanın geleceği hakkında türlü tartışmalar var. Ancak buna rağmen yapay zeka telefonlardan çamaşır makinelerine kadar her yere girip hayatımızı kolaylaştırmaya başladı. Ancak bazı öğrencilerin yapay zeka programlarını çok daha farklı bir şekilde kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKAYA ÖDEVLERİNİ YAPTIRIYORLAR

Her şey Reddit'te "innovate_rye" olarak bilinen ve okulunda yıldız öğrenci olarak görülen ancak ödevlerinde yapay zekadan yardım alan bir üniversite öğrencisinin söylediklerine dayanıyor. Buna bağlı olarak aktarılan bilgilere göre, teknolojiyle haşır neşir öğrenciler verilen ödevi yapay zekaya, genellikle de OpenAI'nin GPT-3'ü gibi gelişmiş yapay zekalara aktarıyor. Daha sonra yapay zeka onlara bir metin çıkarıyor. Böylece iddialara göre, bitirmesi iki saati bulacak bir ödev sadece 20 dakikada bitirilebiliyor. Yapay zeka tarafından yazılıp yüksek not almayı sağlayan bu metinler, intihal yazılımları tarafından ise tespit edilemiyor. Bu yüzden okulların muhtemelen bu yeni nesil kurnazlıkla mücadele etmesi gerekecek.

ödev

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Yapılan kurnazlığın çocuklar için kesinlikle iyi olmadığını, bunun bir tür hile olduğunu düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Öğretmenler ise muhtemelen haklı olarak bunun doğru bir yol olmadığı konusunda endişeli.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka öğrenci
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