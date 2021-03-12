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Öğrencisini darbeden öğretmene 1,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

12.03.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Öğrencisini darbeden öğretmene 1,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Kayseri'de öğretmen Y.G. (38) hakkında, 7'inci sınıf öğrencisi Ö.K.'yi (13) darbettiği suçlamasıyla 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocasinan ilçesinde bulunan ortaokulda geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen olayda öğretmen Y.G., kitap okuma saatinde sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğrencisi Ö.K.'yi darbetti.

"BENİ SİLKELEYİP TAHTAYA İTTİ"

Şikayet üzerine öğretmen hakkında 'Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yaralama' suçundan iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile öğretmen Y.G. hakkında, 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ö.K., iddianamedeki ifadesinde, "Göz resmi çizmiştim. 'Hocam bakar mısınız' dedim. Sonra beni silkeleyip, tahtaya doğru itti" derken, öğretmen Y.G. ise, "Sınıfın huzurunu bozma, kitap okuyan öğrencilere engel olma diye uyardım" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Kayseri
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