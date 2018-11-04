Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden "haydar" ismini verdiği sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, "öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini 'haydar' sopasıyla dövdüğü iddiası" başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı.
Soruşturma sürüyor.
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