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Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden "haydar" ismini verdiği sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı - Soruşturma sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden "haydar" ismini verdiği sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, "öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini 'haydar' sopasıyla dövdüğü iddiası" başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı.

Soruşturma sürüyor.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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