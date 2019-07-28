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Öğretmen adayları KPSS’de ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubu sınavlarının son oturumu 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgilisi (ÖABT) sınavı saat 10.15’te başladı.

Öğretmen adayları KPSS’de ter döktü

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubu sınavlarının son oturumu 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgilisi (ÖABT) sınavı saat 10.15’te başladı. Saatler öncesinden sınava girecekleri İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önüne gelen öğretmen adayları, kampüs girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubu sınavlarının son oturumu 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgilisi (ÖABT) sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava girmek için saatler öncesinden sınava girecekleri İstanbul Üniversitesi Beyazı kampüsü önüne gelen öğretmen adayları kampüs girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Umarım herkes istediği sonucu alır”
Sınava ikinci kez girdiğini söyleyen Gökhan Şahin, “Öğretmenlik alan bilgisi sınavı var bugün. Sınava girecek bütün adaylara başarılar diliyorum. KPSS iki ayaklı bir sınav. İlk ayağı iki hafta önce gerçekleşti. İnşallah güzel geçer. Umarım herkes istediği sonucu alır. Enin sınava ikinci girişim. Video izleyerek hazırlandı. Kendi imkanlarımla çalıştım. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik yapıyorum” diye konuştu.

Öğretmen adayları KPSS’de ter döktü

Öğretmen adayları KPSS’de ter döktü

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