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Öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması olacak mı? 2022 Öğretmen ataması ne zaman olur?

30.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen ataması gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. MEB öğretmen ataması merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmenin beklediği haberi duyurdu. Yeni atamalara ilişkin konuşan Bakan Özer, atanmayı bekleyen öğretmenleri iyice meraklandırdı. İşte öğretmen atamalarına dair detaylar!

Öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması olacak mı? 2022 Öğretmen ataması ne zaman olur?

Öğretmen atamaları kuşkusuz milyonlarca öğretmenin gündemini oluşturan en önemli konuların başında geliyor. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda atama müjdesini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” şeklinde konuşmuştu. Öğretmen atamalarına yönelik detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. 2021 KPSS atamalarının yapılacağını belirten Bakan Özer, "Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. " dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Mahmut Özer'in açıklaması şöyle; "Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söylemişti; "Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok."

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanmış olacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olmuştu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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