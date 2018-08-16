Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Köyceğiz ilçesinde bir öğretmen Y.D., Facebook sayfasından, masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafı paylaştı. Y.D., yöresel şiveyle, 'Gara sabahtan beri gulaamı guruttu cavırın böcesi. Şimdi sıra bende. Ferdi babadan 'Huzurum Kalmadı' dinliyor' notunu yazdı. Fotoğraf ve not, görenlerin tepkisini çekti.

ŞİKAYET YAĞDI

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, "Öğretmen hakkında, öğrencilerine kötü örnek olmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunduk" dedi.

'FOTOĞRAFI BAŞKA YERDEN ALDIM'

Öğretmen Y.D. ise tepkileri ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafı kendisinin çekmediğini belirterek, başka yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını belirtti.

