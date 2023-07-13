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  4. ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN 2023: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, tayin için son başvuru tarihi nedir?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN 2023: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, tayin için son başvuru tarihi nedir?

13.07.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il içi tayin başvurularının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Başvuru süreci bugün (13 Temmuz 2023 Çarşamba günü) itibarıyla başladı. MEB, şehir içi yer değiştirme için başvuruların 17 Temmuz günü saat 16.00'da sona ereceğini duyurdu. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listesi nedir?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN 2023: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, tayin için son başvuru tarihi nedir?

Öğretmen il içi tayin başvuruları ile ilgili araştırmalar 13 Temmuz 2023 Perşembe günü hız kazandı. İşlemler mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr üzerinden 17 Temmuz günü saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre öğretmen il içi atama başvuruları için en çok 40 kurum tercih edilebilecek. İşte Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru ekranı...

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir"

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SON BAŞVURU TARİHİ 2023

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları MEB'den yapılan açıklamaya göre 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Başvuru süreci 17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin il içi tayin başvuru sonuçları Valilikler tarafından 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamaya göre;

"Adaylığı kaldırılmış olmak,

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır."

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ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ 2023

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları ise 28 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci 2 Ağustos tarihinde saat 16:00'da sona erecek.

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