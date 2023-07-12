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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Öğretmen il içi atama başvuruları ne zaman, kaç başvuru yapılacak? MEB açıkladı!

12.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il içi atama başvurularının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. MEB, il içi tayin başvuru tarihlerini duyurdu. İşlemler mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Öğretmen il içi atama başvuruları ne zaman? Öğretmen il içi atama başvuruları hangi tarihler arasında alınacak, kaç başvuru yapılabilecek?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Öğretmen il içi atama başvuruları ne zaman, kaç başvuru yapılacak? MEB açıkladı!

Öğretmen il içi atama başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak olan atamaların ilki, il içi tayin başvuruları olacak. İşlemler mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Öğretmen il içi atama başvuruları için en çok 40 kurum tercih edilebilecek. Öğretmen il içi atama başvurusu yapacak kişilerin, hizmet puanı dikkate alınacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları MEB'Den yapılan açıklamaya göre 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin il içi tayin başvurusu mebbis.gov.tr ve personel.meb.gov. tr adresi üzerinden yapılacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin il içi tayin başvuru sonuçları Valilikler tarafından 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamaya göre;

"Adaylığı kaldırılmış olmak,

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak
şartları aranacaktır."

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ 2023

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları ise 28 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci 2 Ağustos tarihinde saat 16:00'da sona erecek.

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