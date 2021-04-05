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  4. Öğretmenden oğlunun sınıfını değiştirmeyen okul müdürüne tehdit

Öğretmenden oğlunun sınıfını değiştirmeyen okul müdürüne tehdit

05.04.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da öğretmen S.A.’nın, oğlu için yaptığı sınıf değiştirme talebini kabul etmeyen kadın okul müdürü F.Y.'yi makasla tehdit edip, hakarette bulunduğu öne sürüldü. F.Y., öğretmen S.A.’dan şikayetçi oldu.

Öğretmenden oğlunun sınıfını değiştirmeyen okul müdürüne tehdit

Olay, 2 Nisan Cuma günü merkez Bağlar ilçesindeki Mesut Yılmaz İlkokulu'nda meydana geldi. Başka bir okulda görev yapan S.A., 1'inci sınıfta eğitim gören oğlunun sınıfının değiştirilmesi için müdür F.Y. ile görüştü. S.A.'nın bu talebi kabul edilmedi. Bu duruma sinirlenen S.A., iddiaya göre F.Y.'yi masadan aldığı makasla tehdit edip, ağır hakaretlerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı.

F.Y., olayın ardından polis merkezine giderek, S.A. hakkında şikayetçi oldu. F.Y.'nin şikayeti üzerine S.A.'nın ifadesine başvuran Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

DHA

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Öğretmen Diyarbakır
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