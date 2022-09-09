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Öğretmenevi binasında kan donduran olay! Dün yerleşmişti, önce bir ses duyuldu... Korkunç şüphe

09.09.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki öğretmenevi binasında kan donduran bir olay meydana geldi. Gelen ses üzerine olay yerine giden vatandaşlar bir kadının yerde yattığını gördü. İhbarla olay yerine gelen ekipler kadının binanın 8. katından düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öğretmenevi binasında kan donduran olay! Dün yerleşmişti, önce bir ses duyuldu... Korkunç şüphe

Korkunç olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde bulunan öğretmenevi binasında meydana geldi. İddiaya göre, bir ses duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde yerde yatan Zeynep Aslan’ı gördü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Aslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracı ile Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÖĞRETMENEVİNE DÜN YERLEŞMİŞ

İddiaya göre, hayatını kaybeden Zeynep Arslan’ın Diyarbakır’dan geldiği ve dün öğretmenevine yerleştiği öğrenildi.

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KORKUNÇ ŞÜPHE

Kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Zonguldak Ereğli öğretmenevi
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