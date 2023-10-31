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  4. Öğretmeni sınıf arkadaşlarından ayırmıştı: Tepki çeken olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! Velilerden tebrik geldi

Öğretmeni sınıf arkadaşlarından ayırmıştı: Tepki çeken olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! Velilerden tebrik geldi

31.10.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarında öğretmeni tarafından disleksi rahatsızlığı olduğu ve dans hareketlerini yapamadığı iddiasıyla sınıf arkadaşlarından ayrılan M. E. T. ile sınıf arkadaşlarının prova görüntüleri de ortaya çıktı. Kutlama esnasında öğretmenin bu davranışı tepkilere neden olmuştu. Prova görüntülerine yorum yapan velilerin öğretmeni tebrik etmesi dikkat çekti.

Öğretmeni sınıf arkadaşlarından ayırmıştı: Tepki çeken olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! Velilerden tebrik geldi

Türkiye'nin gündemindeki olay, Afyonkarahisar'ın merkezindeki Atatürk İlkokulu'nda yaşandı. Sınıf öğretmeni Ş. Ş., öğrencisi M. E. T.'yi 29 Ekim gösterilerini yapacakları sırada sınıf arkadaşlarından ayırdı ve M. E. T. gösteri boyunca kenarda tek başına arkadaşlarını izledi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, M. E. T.'nin sınıfta gerçekleşen provalarda da benzer bir şekilde sınıfı izlemekle kaldığı görüldü.

GÖSTERİ BAŞLARKEN SINIF ARKADAŞLARINDAN AYIRDI

Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıkmıştı. Sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni Ş.Ş., dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü.

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Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada sınıf arkadaşlarından ayrılan M.E.T. ise ellerini önüne bağlayıp üzgün bakışlarla, katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

İlkokuldaki 29 Ekim kutlamalarında tepki çeken anlar! İlkokuldaki 29 Ekim kutlamalarında tepki çeken anlar!

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GÖRÜNTÜLERİ VELİLER TEBRİK ETTİ

Öğretmen Ş.Ş.’nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda küçük çocuğu sıraya oturttuğu ortaya çıktı. Kendi sosyal medya hesabından prova görüntülerini paylaşan Ş.Ş.’ye o anda diğer velilerden tebrik geldiği görüldü.

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Görüntülerde M.E.T.’nin sırada oturduğu ve durgun bakışlarla dans eden arkadaşlarını izlediği görülüyor.

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Öte yandan, konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
disleksi Öğretmen

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