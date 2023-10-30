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İlkokuldaki 29 Ekim kutlamalarında tepki çeken anlar! Küçük çocuğu gruptan ayırıp, kenarda bekletti: 'Çocuğunuz disleksi'

30.10.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da, bir ilkokuldaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kaydedilen görüntü gündem yarattı. Öğrencilerin yapmış olduğu gösteri sırasında, bir öğrencinin öğretmeni tarafından gruptan çıkarılarak köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Öğretmenin, küçük çocuğun annesine verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar’daki bir ilkokulda Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen törende çekilen görüntü gündem yarattı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU GRUPTAN AYIRIP, TEK BAŞINA BEKLETTİ

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Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu.

ÜZGÜN BAKIŞLARI KAHRETTİ

Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

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ÖĞRETMENDEN ANNEYE TUHAF TEPKİ: "SİZİN ÇOCUĞUNUZ DİSLEKSİ"

Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

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(İHA)

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Afyonkarahisar ilkokul öğrenci

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