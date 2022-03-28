Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor

Bir öğrencinin sınfta bir öğretmenin yüzünü okşadığı video tüm Türkiye'nin tepkisini çekerken, skandal görüntülerin benzeri bugün sosyal medyaya damga vurdu. TikTok'ta liseli bir gencin paylaştığı video hızla yayıldı.

"DERSİNDEN KALDIĞIM ÖĞRETMENİ PAKET EDİYORUM"

"Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yapılan paylaşımda sınıfa giren bir öğretmenin arkasından yaklaşan bir öğrencinin hocasının başına poşet geçirdiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı bu saygısızlığı yapan öğrenci hakkında işlem yapılmasını istedi.

Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de, şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı. Söz konusu görüntülerle ilgili henüz bir açıklama da gelmedi.

ANKARA'DAKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.





