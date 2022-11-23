Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi 2022? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler bedava mı olacak? İBB açıkladı!

24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler ücretsiz olacak. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için müzeler ile ilgili yapılan açıklama....

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Öğretmenler Günü'nden Kültür A.Ş bünyesindeki müzelerde indirim olacağı belirtildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE MÜZELER BEDAVA MI OLACAK?

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.

