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  4. Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi 2022? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler bedava mı olacak? İBB açıkladı!

Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi 2022? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler bedava mı olacak? İBB açıkladı!

23.11.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü müzelerin ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. 24 Kasım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruda Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelere ilişkin detaylara yer verildi. Peki, Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi 2022? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler bedava mı olacak? İşte İBB'den yapılan açıklamanın detayları...

Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi 2022? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler bedava mı olacak? İBB açıkladı!

24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzeler ücretsiz olacak. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için müzeler ile ilgili yapılan açıklama....

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Öğretmenler Günü'nden Kültür A.Ş bünyesindeki müzelerde indirim olacağı belirtildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE MÜZELER BEDAVA MI OLACAK?

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.

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